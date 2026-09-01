Multe per oltre 5mila euro a San Gregorio: il bilancio dei controlli

Più controlli sulle strade e una presenza capillare dei Carabinieri per prevenire le violazioni al Codice della Strada e rafforzare la sicurezza reale e percepita del territorio.

È questo l’obiettivo del servizio straordinario a largo raggio “Modello Trinacria”, svolto dai militari della Stazione di San Gregorio di Catania con il supporto della C.I.O. del XII Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania.

Le attività, svolte in tardo pomeriggio tra San Gregorio di Catania e Valverde, hanno interessato la circolazione stradale e il controllo delle persone. I Carabinieri hanno identificato 21 persone e sottoposto a verifica 14 veicoli, effettuando inoltre controlli nei confronti di 8 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Nel corso delle verifiche alla circolazione stradale, i militari hanno contestato violazioni relative alla mancata disponibilità dei documenti di circolazione, alla guida senza casco protettivo e alla guida senza patente. Per le infrazioni accertate sono state elevate sanzioni per complessivi 5.460 euro, con il contestuale sequestro amministrativo di un veicolo.

Il servizio rientra nell’ambito delle attività di controllo straordinario del territorio predisposte dall’Arma per rafforzare la presenza dei Carabinieri e garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale ed evitare le condotte di guida pericolose.