Dal ricordo di Paolo Borsellino ai grandi protagonisti della narrativa e del giornalismo italiano

Prosegue a Sambuca di Sicilia il percorso di “Zabook. Il borgo che legge”, la rassegna culturale che nel mese di settembre propone un ricco calendario di incontri con autori, giornalisti e protagonisti della cultura italiana, affrontando temi di grande attualità, memoria civile e letteratura. Il programma culminerà il 19 e 20 settembre con la prima edizione de “La Strada del Libro”, la Fiera dell’Editoria Siciliana, dedicata ad adulti e bambini, gli incontri e le presentazioni si terranno nell’ex Chiesa di San Sebastiano, nel cuore del Corso principale del paese, che è stato restaurato per ospitare mostre, incontri internazionali e attività culturali.

Il primo appuntamento del mese, in programma il 5 settembre al Teatro Saraceni (ore 20.00) sarà dedicato al ricordo di Paolo Borsellino e delle vittime della strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita anche i cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. La giornalista del Tg1 Giovanna Cucè e l’attivista per i diritti civili Nadia Furnari presenteranno il volume “Rita Atria, la settima vittima di via D’Amelio” (Mesogea), dedicato alla giovane collaboratrice di giustizia che si tolse la vita una settimana dopo la strage. Nella stessa serata sarà presentato anche “Cinque vite. Racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino” (Navarra Editore) della scrittrice Mari Albanese, un’opera che restituisce voce e memoria ai familiari degli uomini della scorta.

Il prossimo appuntamento di Zabook si terrà l’11 settembre con Alaa Faraj e Alessandra Sciurba, autori di “Perché ero ragazzo” (Sellerio).

La rassegna “Zabook. Il borgo che legge”, ideata e diretta dal giornalista Franco Nuccio, è organizzata dal Comune di Sambuca di Sicilia, guidato da Giovanna Casà, in collaborazione con Strada degli Scrittori, Unitre, Fondazione Sicana, Sicilbanca, Strada del Vino delle Terre Sicane e Città del Vino, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia; l’assistenza logistica è affidata alla libreria Mondadori di Sciacca, le dirette streaming sono curate da Il Futuro dipende da Te come media partner. La manifestazione letteraria è stata anche inserita nel calendario Off di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.