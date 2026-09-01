Sicilia nella morsa degli incendi: allerta rossa nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna

Dopo un weekend drammatico sul fronte incendi in Sicilia la situazione ieri è apparsa in lieve miglioramento: pochi episodi significativi e un’allerta che, per la giornata di oggi, appare più contenuta. Nel documento diramato dalla Protezione civile regionale solo in tre province (Agrigento, Caltanissetta ed Enna) persiste il livello massimo di attenzione (allerta rossa), mentre nelle altre sei vige il livello intermedio (allerta arancione). Ieri in provincia di Palermo le fiamme si sono concentrate in particolare su tre zone, ovvero Santa Caterina, Misilmeri e Bompietro, mentre è stato domato dopo quasi 36 ore l’incendio che sabato sera aveva sconvolto Ciminna. In tutto il weekend i roghi in Sicilia sono stati 198, con venti interventi aerei tra Canadair ed elicotteri.