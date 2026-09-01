Francofonte, torna la banda del bancomat: nel mirino la Banca Agricola

Colpo della banda del bancomat a Francofonte dove, intorno alle 3, tra lunedì e martedì, un boato ha squarciato il silenzio della cittadina svegliando di soprassalto decine di residenti e generando panico nel centro urbano. Nel mirino è finita la filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia in via Commendatore Belfiore, dove un gruppo di criminali, agendo nell’oscurità, ha fatto esplodere il bancomat nel tentativo di impossessarsi del denaro. L’esplosione ha provocato pesanti danni strutturali all’edificio, lasciando a terra macerie e detriti.