Il cordoglio del sindaco Italia per la morte di Gaetano Tranchino

«La scomparsa di Gaetano Tranchino è una perdita per l’interno mondo dell’arte e non solo per Siracusa o per la Sicilia». Con queste parole, il sindaco Francesco Italia commenta la morte del grande pittore siracusano, porgendo alla famiglia il cordoglio personale e della Città. «Anche se, come scrisse di lui Leonardo Sciascia, egli ha vissuto “senza alcuna ansietà ed affanno ad inseguire la notorietà, il successo” – prosegue Italia – le sue opere hanno fatto il giro del mondo, distinguendosi per lo stile originalissimo pur restando egli con i piedi ben piantati nella sua terra. Tranchino è appartenuto e pieno titolo a quel gruppo di artisti e intellettuali (come Sciascia, Scianna, Consolo, Bufalino) che più di altri hanno riflettuto sulla Sicilia e sui siciliani, riuscendo a cogliere con le sue pennellate l’essenza più intima di Siracusa».