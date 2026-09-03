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Il cordoglio del sindaco Italia per la morte di Gaetano Tranchino

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Il cordoglio del sindaco Italia per la morte di Gaetano Tranchino
Il cordoglio del sindaco Italia per la morte di Gaetano Tranchino

Il cordoglio del sindaco Italia per la morte di Gaetano Tranchino

Siracusa

«La scomparsa di Gaetano Tranchino è una perdita per l’interno mondo dell’arte e non solo per Siracusa o per la Sicilia». Con queste parole, il sindaco Francesco Italia commenta la morte del grande pittore siracusano, porgendo alla famiglia il cordoglio personale e della Città. «Anche se, come scrisse di lui Leonardo Sciascia, egli ha vissuto “senza alcuna ansietà ed affanno ad inseguire la notorietà, il successo” – prosegue Italia – le sue opere hanno fatto il giro del mondo, distinguendosi per lo stile originalissimo pur restando egli con i piedi ben piantati nella sua terra. Tranchino è appartenuto e pieno titolo a quel gruppo di artisti e intellettuali (come Sciascia, Scianna, Consolo, Bufalino) che più di altri hanno riflettuto sulla Sicilia e sui siciliani, riuscendo a cogliere con le sue pennellate l’essenza più intima di Siracusa».

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