Radici Vulcaniche a Mascali: l'Irvo celebra l'anima del Nerello Mascalese

Continua alle pendici dell’Etna, a Mascali, il racconto della Sicilia del vino con la celebrazione del vitigno autoctono Nerello Mascalese che domenica 6 settembre sarà principale protagonista dell’evento “Radici Vulcaniche - Nerello Wine Fest, dalle origini del Nerello Mascalese a oggi”.

L’evento è sostenuto dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio in sinergia con l’assessorato regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, il Comune di Mascali e il Consorzio Etna DOC, Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna.

Questo appuntamento, particolarmente atteso dagli appassionati, avrà inizio con le degustazioni alle ore 18.30. Seguirà la Masterclass “Contea di Mascali, culla del Nerello Mascalese” guidata da Vittorio Cardaci, Santi Natola e Salvo Ognibene. Alle ore 20.00 si svolgerà il talk “Nerello Mascalese: origini, identità e futuro del vitigno simbolo dell’Etna” moderato da Carmen Greco, interverranno Salvatore Gullotta, sindaco di Mascali, Vito Bentivegna, direttore IRVO, Fabio Costantino, Terra Costantino e consigliere Consorzio Etna DOC, Maria Ausilia Borzì, Serafica Terra e Olio e membro della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna.

«Iniziative come Radici Vulcaniche vanno nella direzione giusta perché mettono in relazione il territorio e i produttori con operatori turistici e mercati internazionali – sottolinea la commissaria straordinaria dell’IRVO Giusi Mistretta - L’Etna ha una forza narrativa straordinaria: è il vulcano attivo più alto d’Europa, gode di una viticoltura inimitabile che al calice si traduce in un racconto unico al mondo. Bisogna continuare a lavorare ancora sulla capacità di fare rete, per rafforzare la competitività, senza chiedere di rinunciare all’individualità».

«I vitigni autoctoni sono custodi di una memoria e impulso per il futuro dei vini che dalla Sicilia viaggiano in tutto il mondo – spiega Vito Bentivegna, direttore dell’IRVO – l’Istituto attiva un dialogo con ogni territorio per rafforzare il legame tra patrimonio varietale e qualità delle produzioni contemporanee. La tutela del patrimonio viticolo è in continua evoluzione grazie alla ricerca, alla sperimentazione e al trasferimento delle conoscenze alle imprese».

Lo show cooking in programma alle ore 20.30 sarà un incontro tra la cucina d’autore e le bollicine rosè: sarà curato dallo chef Giuseppe Raciti, del ristorante Zash con una Stella Michelin e guidato da Danilo Trapanotto (ONAV). La serata continuerà con il concerto live del Rox Di Leo Trio. Saranno presenti tutte le cantine di Mascali e dell’intero comprensorio etneo, dedicati al Nerello Mascalese e ai vini del territorio.