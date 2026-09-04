Vittorini, Guttuso e il foto-racconto: Enzo Papa svela i segreti e le metamorfosi di "Conversazione in Sicilia"

Nel sessantesimo anniversario dalla morte di Elio Vittorini e nella ricorrenza della venticinquesima edizione del prestigioso Premio letterario a lui dedicato, Enzo Papa, che del Premio è il patron, oltre che infaticabile e competente presidente dell’associazione culturale Vittorini Quasimodo, consegna ai lettori una straordinaria pagina di letteratura e arte con Vittorini, Guttuso e Conversazione illustrata (le fate Editore, 2026), denso e illuminate saggio che ripercorre la complessa vicenda delle ‘metamorfosi’ del romanzo Conversazione in Sicilia, uno dei capolavori della letteratura del Novecento.

Il saggio è scandito in quattro capitoletti che si addentrano, con dovizia di documenti d’archivio, nel tourbillon della vicenda legata alla settima edizione di Conversazione in Sicilia, romanzo centrale nell’opera di Elio Vittorini, uscita per Bompiani il 10 dicembre del 1953, e ‘illustrata’ con 188 fotografie, di cui 169 realizzate dal fotografo marchigiano Luigi Crocenzi. Alla pubblicazione, che segna in Italia la data di nascita ufficiale del ‘foto-racconto’, seguì una petite querelle tra Vittorini e Crocenzi - che Papa riferisce nel primo capitolo e, in cauda, nell’appendice epistolare del saggio - in merito al riconoscimento del ruolo di autore delle immagini; una controversia che rappresenta una delle più significative vicende della cultura letteraria e fotografica italiana del secondo dopoguerra. Conversazione in Sicilia ha, come racconta nella sua colta e raffinata narrazione Papa, una vicenda editoriale travagliata.

La vulgata ha sempre attribuito a Vittorini la paterni­tà dell’idea di realizzare un foto-racconto, come risulta dalla disamina di diverse fonti; ma il libro, in realtà, fu anche il frutto di un’idea di Crocenzi, che lo scrittore aveva accolto con grande interesse. Crocenzi intendeva la fotografia non come cattura di un singolo istante, ma come una vera e propria «scrittura per immagini». Sin dagli anni Trenta, comunque, era ben radicata in Vittorini l’idea di mettere in atto un racconto fotografico vero e proprio. L’acuta analisi compiuta da Enzo Papa si concentra sul palinsesto di scritture che si aduna nel corso del tempo portando alla luce una storia di traduzioni ‘visual-testuali’ originalissima legate al romanzo.

Con l’inedita combinazione di concretezza spaziale e di sospensione temporale, l’edizione 1953 di Conversazione in Sicilia si rivela in piena sintonia con alcuni parametri della cultura visiva del neorealismo, e, in particolare, con alcuni fra i più noti film neorealisti come Ladri di biciclette o La terra trema. Vittorini era consapevole della portata rivoluzionaria dell’opera, che non fu bene accolta né dal pubblico né dalla critica più illuminata e ispirata, come il lettore può sperimentare confrontandosi con i testi dell’antologia Americana, dove compaiono i primi archeo-testi del foto-racconto, ispirati alle opere dei grandi scrittori americani e inglesi e all’attività dei fotografi e fotoreporter più importanti del tempo.

Nel 1986 Rizzoli pubblica la versione illustrata dai disegni di Renato Guttuso, che pure erano stati il primo tentativo iconografico di accompagnamento al testo, realizzati tra 1941 e 1943 ma rimasti inediti per oltre quarant’anni. Delle ragioni di questo oblio dei disegni di Guttuso non esistono riscontri documentali. Nonostante ciò, Conversazione in Sicilia illustrata da Guttuso è un’opera significativa in cui, per Enzo Papa, che ne ricostruisce la storia nel secondo capitolo, si confrontano due linguaggi diversi ma complementari: l’uno, quello di Vittorini, virato nella tensione mitico-simbolica del viaggio di agnizione compiuto dall’individuo; l’altro, quello di Guttuso, liricamente e drammaticamente teso alla rappresentazione dei drammi e delle contraddizioni della temperie storica e sociale in cui vive secondo una lettura ideologica legata alla sua adesione al partito comunista. I disegni di Guttuso rimangono inediti per oltre quarant’anni e vengono, dunque, inclusi fra le pagine del romanzo soltanto nel 1986 da Rizzoli, accompagnati da una Nota di Sergio Pautasso, che Papa riprende nel suo lavoro passandola al vaglio della sua raffinatissima indagine critica. Nell’aprile del 2021, Bompiani, per celebrare gli ottant’anni dalla prima pubblicazione del romanzo, pubblica una edizione di Conversazione illustrata con una introduzione di Nadia Terranova. L’edizione presenta sette fotografie di Crocenzi e, in copertina, un dipinto di Guttuso dal titolo Fichi d’India, un olio su tela datato 1985.

Tuttavia, né le note né l’introduzione di Nadia Terranova rendono conto della presenza delle immagini di Crocenzi e del disegno di Guttuso, come ci si attenderebbe da un’operazione editoriale frutto di un progetto di ricerca - nota acutamente la studiosa Maria Rizzarelli - dedicato proprio allo studio del rapporto fra letteratura e fotografia in Vittorini. Nella parte, a mio avviso più interessante del saggio di Papa, dal titolo Guttuso, Il rabdomante, scorrono le sedici illustrazioni che Guttuso ha dipinto per il romanzo di Vittorini.

Nella versione di Conversazione pensata tra 1941 e 1943, nel confronto tra Vittorini e Guttuso emerge la differenziazione delle prospettive culturali che segna la società e la cultura di metà secolo. Si tratta di due narrazioni diverse della realtà: una realista, quella di Guttuso, e una più onirica, quella di Vittorini: il «collettivo e l’individuo». Benché ignoriamo i veri i motivi della mancata pubblicazione, possiamo ipotizzare, sulla scorta delle preziosa ricostruzione che Enzo Papa ci ha consegnato, che, all’indomani della guerra, Vittorini fosse già impegnato nell’edizione di Uomini e no (1945); e che, successivamente, negli anni in cui la dialettica culturale divenne più aspra, divaricando e allontanando, quindi, Vittorini e Guttuso, a nessuno dei due sarebbe stata conveniente una collaborazione pubblica con una figura intellettuale impegnata a difendere una posizione ideologica diversa che corrispondeva, in definitiva, a due visioni opposte, ma drammaticamente gemine, dell’arte e della vita.

Salvo Sequenzia