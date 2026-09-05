Termini Imerese, M5S chiede Consiglio comunale aperto per tutelare il Tribunale

Una mozione per la tutela del Tribunale di Termini Imerese e la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza e a tutte le parti istituzionali, sociali e professionali coinvolte.

A depositarle è la consigliera comunale M5S Marika Veca, con l’obiettivo di promuovere una mobilitazione istituzionale e territoriale a difesa del presidio giudiziario termitano e del suo circondario.

L’iniziativa arriva alla luce del disegno di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie presentato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, e delle preoccupazioni legate alle possibili conseguenze del nuovo assetto per il Tribunale di Termini Imerese.

La mozione e la richiesta del Consiglio Comunale aperto sono state portate avanti in accordo con l’Amministrazione comunale di Termini Imerese, guidata dal sindaco Maria Terranova, da anni impegnata in un percorso di tutela e rafforzamento del presidio giudiziario.

«Di fronte a scelte che possono incidere sul futuro del nostro Tribunale – dichiara Veca – abbiamo il dovere di agire subito e, soprattutto, di farlo insieme. Il Tribunale non è patrimonio di una parte politica, né soltanto della città di Termini Imerese: è un presidio di legalità e di giustizia al servizio di un intero comprensorio».

Da qui la richiesta di un Consiglio Comunale aperto, che possa rappresentare un grande momento di confronto e di mobilitazione del territorio, coinvolgendo i vertici degli uffici giudiziari, la magistratura, l’avvocatura, i sindaci e gli amministratori dei Comuni del circondario, i parlamentari regionali e nazionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, il mondo delle professioni e la cittadinanza.

«Vogliamo mettere attorno allo stesso tavolo tutte le parti coinvolte – prosegue Veca – e costruire una posizione forte e unitaria da portare davanti al Governo nazionale e in tutte le sedi istituzionali competenti. Su una battaglia come questa non possono esistere divisioni: viene prima Termini Imerese e viene prima la tutela del nostro territorio».

L’azione a difesa del Tribunale vede inoltre il Movimento 5 Stelle impegnato e mobilitato ai diversi livelli istituzionali, con un’attività portata avanti in particolare dal deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Luigi Sunseri e dalla deputata alla Camera Valentina D’Orso.

«Dal Comune all’Assemblea Regionale Siciliana, fino alla Camera dei Deputati – sottolinea Veca – stiamo lavorando affinché la voce del territorio arrivi con forza in ogni sede. L’obiettivo è chiaro: tutelare il Tribunale di Termini Imerese, salvaguardarne il circondario e proseguire nel percorso di rafforzamento del polo giudiziario, anche attraverso la futura Cittadella giudiziaria».

L’obiettivo della mozione è anche quello di arrivare, attraverso il Consiglio Comunale aperto, alla definizione di una posizione istituzionale condivisa, capace di coinvolgere l’intero territorio e da trasmettere formalmente al Governo, al Ministero della Giustizia, al Parlamento e alle altre istituzioni competenti.

«Termini Imerese non può permettersi passi indietro – conclude Marika Veca –. In questi anni l’Amministrazione guidata dal sindaco Maria Terranova ha lavorato per tutelare e rafforzare la presenza giudiziaria nella nostra città e per creare le condizioni per la realizzazione della Cittadella giudiziaria. Oggi quel percorso va difeso con ancora maggiore determinazione. Il Tribunale di Termini Imerese è un patrimonio della città e dell’intero comprensorio. La sua difesa deve diventare una battaglia comune, senza distinzioni politiche. Il territorio deve parlare con una sola voce e noi faremo la nostra parte in ogni sede istituzionale».