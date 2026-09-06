Rubano oltre 300 biglietti della lotteria da una tabaccheria: denunciati dai Carabinieri i 3 complici

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo, al termine di un’attività d’indagine, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 29enne, un 39enne ed 44enne ritenuti responsabili di “furto con destrezza in concorso” ai danni di una rivendita di tabacchi del posto.

Al riguardo, lo scorso mese di giugno, ricevuta la denuncia della titolare della ricevitoria che ha riferito di aver subito un furto all’interno della sua attività commerciale, gli investigatori hanno immediatamente avviato le indagini di Polizia Giudiziaria.

La donna ha raccontato che i tre malfattori, sfruttando l’ingresso di numerosi altri avventori nella tabaccheria, erano riusciti ad allontanarsi “prelevando” dal bancone diverse mazzette di biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea.

La successiva visione delle immagini, registrate dalla videosorveglianza dell'esercizio commerciale, ha permesso ai militari dell’Arma di ricostruire l'esatta dinamica dell'azione delittuosa e, grazie alla sinergia tra reparti dell’Arma dei Carabinieri, in particolare della Sezione Operativa della Compagnia di Agrigento (AG), è stato possibile identificare compiutamente i tre malviventi.

In particolare, è emerso che il 44enne e il complice 29enne, approfittando della momentanea distrazione della persona offesa, introducendo alternativamente il braccio attraverso la fessura passa-documenti ricavata tra il bancone della cassa e il vetro di protezione, avevano asportato furtivamente numerosi tagliandi della lotteria. L'azione era stata agevolata dalla presenza del 39enne il quale, nel frangente, aveva contribuito a distrarre ulteriormente la vittima, favorendo così la commissione del furto.

Il danno per l’attività di rivendita è stato successivamente quantificato in 1.590 euro corrispondente al valore dei 318 biglietti rubati.

L’autovettura a bordo della quale si sono allontanati i tre complici è risultata nella disponibilità del 29enne che l’aveva noleggiata a Reggio Calabria.

Gli accertamenti sulla refurtiva hanno fatto emergere che 112 tagliandi risultavano essere già stati validati in una ricevitoria di Reggio Calabria per un importo riscosso pari a 1.164 euro, direttamente presso il punto vendita validante. Per i premi di importo pari o inferiore a 500 euro non ricorre l’obbligo di identificazione del richiedente a mezzo documento di riconoscimento.