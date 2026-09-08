Decò celebra 20 anni di storia: al via il Superconcorso e il debutto nazionale in TV su MDIASET

Multicedi e Gruppo Arena celebrano il ventennale dell’insegna con un piano commerciale e di comunicazione integrato che coinvolgerà l’intera rete

8 settembre 2026 - Vent’anni di crescita, innovazione e relazione con i clienti, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Decò celebra nel 2026 i suoi primi vent’anni con un articolato piano di iniziative commerciali e di comunicazione che accompagnerà l’insegna nei prossimi mesi e coinvolgerà l’intera rete.

Nata nel 2006, Decò ha attraversato due decenni di profonde trasformazioni della distribuzione e dei comportamenti di consumo, costruendo nel tempo un’identità forte e riconoscibile. Un passaggio decisivo per la crescita dell’insegna arriva nel 2014 con l’accordo strategico tra Multicedi e Gruppo Arena. Oggi le due realtà condividono pariteticamente la proprietà di Decò Italia, portando avanti una partnership imprenditoriale che ha saputo valorizzare competenze, esperienze e radicamento nei rispettivi territori.

Il percorso di crescita dell’insegna poggia oggi su alcune direttrici strategiche: la centralità dei prodotti a marchio Decò e Gastronauta, la complementarità tra rete diretta e imprenditori franchisee, l’evoluzione dei format e una politica commerciale orientata a coniugare convenienza e valore per il consumatore.

AL VIA IL “SUPERCONCORSO 20 ANNI DECÒ”: OLTRE 1,2 MILIONI DI EURO PER PREMIARE I CLIENTI FEDELI

Il SuperConcorso 20 anni Decò, in programma dal 14 settembre al 1° novembre, rappresenta una delle principali iniziative dedicate al ventennale. Con un montepremi complessivo di oltre 1,2 milioni di euro e più di 50.000 premi, l’operazione sviluppata da Multicedi e Gruppo Arena punta a rafforzare ulteriormente la relazione tra l’insegna e i suoi clienti.

In palio:

• 20 autovetture Fiat 500 1.0 Hybrid

• 20 scooter Honda SH 125 ABS

• 200 Smart TV Samsung

• 200 biciclette Atala

• 50.000 Gift Card Decò del valore di 5, 10 e 20 euro

• 2 voucher viaggio

La partecipazione al concorso prevede tre semplici passaggi: scaricare o aggiornare l’App Decò di Multicedi o Gruppo Arena; presentare alla cassa, prima del pagamento, la carta fedeltà, attraverso la quale per ogni 20 euro di spesa il cliente riceverà sull’App un gettone di gioco; utilizzare infine i gettoni maturati per scoprire immediatamente l’eventuale vincita.

Anche la linea di prodotti a marchio Decò sarà protagonista delle iniziative per il ventennale: dall’11 settembre al 10 ottobre, i possessori di carta fedeltà potranno beneficiare di uno sconto del 10% alla cassa su tutti i prodotti a marchio Decò.

Dall’11 settembre al 27 dicembre spazio anche ai “Prodotti Anniversario”, un’iniziativa che coinvolgerà alcuni dei principali marchi dell’industria di largo consumo. Oltre 40 prodotti saranno valorizzati all’interno dei volantini promozionali dell’insegna, con condizioni di particolare convenienza riservate ai possessori di carta fedeltà.

Le iniziative commerciali sviluppate per il ventennale rappresentano una delle leve strategiche dell’intero progetto, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete di convenienza ai clienti, coinvolgere capillarmente l’intera rete dei punti vendita Decò di Multicedi e Gruppo Arena e rafforzare ulteriormente il posizionamento e l’identità dell’insegna nei territori in cui opera.

UN PIANO MEDIA INTEGRATO E IL DEBUTTO NAZIONALE SULLE RETI MEDIASET

A sostenere le iniziative per il ventennale sarà un articolato piano media, sviluppato per amplificare la visibilità dei 20 anni di Decò e generare traffico e attenzione verso i punti vendita dell’intera rete.

Il piano comprenderà campagne di affissione, spot radio sulle emittenti locali e nazionali e sulle radio in store, campagne digital, attività sui canali social e una campagna televisiva nazionale.

Per la prima volta, infatti, Decò sarà protagonista sulle reti televisive nazionali Mediaset, con una campagna celebrativa dedicata ai vent’anni, programmata dal 14 settembre al 3 ottobre e accompagnata dalla comunicazione delle principali iniziative commerciali e del SuperConcorso.

Un investimento che segna un ulteriore passaggio nell’evoluzione del brand, rafforzandone la visibilità e il posizionamento a livello nazionale e sostenendo, al tempo stesso, le iniziative commerciali sviluppate per l’intera rete.

Gabriele Nicotra, Direttore Generale di Decò Italia, dichiara: «Il ventesimo anniversario rappresenta per Decò un’occasione importante per valorizzare il percorso compiuto e, allo stesso tempo, imprimere nuovo impulso allo sviluppo dell’insegna. Abbiamo costruito un progetto che mette insieme convenienza, prodotti a marchio Decò, fidelizzazione e comunicazione, con iniziative pensate per coinvolgere l’intera rete e rafforzare ulteriormente la relazione con i nostri clienti. Il SuperConcorso e, per la prima volta, una campagna sulle reti televisive nazionali danno al ventennale una dimensione ancora più ampia e testimoniano la volontà di continuare a investire sulla riconoscibilità e sulla forza dell’insegna Decò. L’obiettivo è trasformare la forza di questo anniversario in nuova energia per l’insegna, continuando a renderla sempre più riconoscibile, competitiva e vicina ai nostri clienti.»

Giovanni Arena, Amministratore Delegato di Gruppo Arena e Presidente di Decò Italia e Gruppo VéGé, dichiara: «Vent’anni rappresentano un traguardo importante, ma per noi sono soprattutto un punto da cui ripartire. La partnership costruita con Multicedi ha dimostrato negli anni il valore di una visione imprenditoriale condivisa, capace di mettere a sistema competenze, territori e modelli organizzativi differenti attorno a un progetto comune. Decò è cresciuta mantenendo al centro il cliente e costruendo con le famiglie un rapporto fondato su fiducia, convenienza e qualità. Oggi scegliamo di celebrare questo anniversario investendo ancora sull’insegna: il SuperConcorso, il piano commerciale e il debutto sulle reti televisive nazionali sono parte di una strategia più ampia, pensata per rafforzare il brand e creare valore per tutta la rete. Guardiamo ai prossimi anni con la stessa concretezza e capacità di innovare che hanno accompagnato il nostro percorso fin qui, consapevoli che la crescita si costruisce continuando a investire sul futuro.»

Harald Antley, Amministratore Delegato di Multicedi, dichiara: «Celebrare i vent’anni di Decò significa guardare a un percorso straordinario di crescita e di consolidamento sul mercato della grande distribuzione. La nostra forza nasce dalla capacità di far evolvere costantemente l’insegna, rendendola un punto di riferimento per qualità e convenienza. Il debutto sulle reti televisive nazionali e il lancio di questa importante operazione promozionale rappresentano una svolta storica che premia la fiducia dei nostri clienti e testimonia la solidità della nostra alleanza strategica. Questo anniversario non è solo un traguardo, ma la base industriale e commerciale su cui continueremo a investire, puntando con decisione sull’innovazione dei format e sullo sviluppo della Marca del Distributore per affrontare le sfide del futuro.»

Per Multicedi e Gruppo Arena, le iniziative per il ventennale rappresentano così non soltanto la celebrazione di un percorso condiviso, ma l’avvio di una nuova fase di sviluppo dell’insegna Decò, fondata su innovazione, convenienza, valorizzazione dell’offerta e rafforzamento della relazione con i clienti.