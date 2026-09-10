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Maltempo, in Veneto e Friuli esonda il Tagliamento: una donna muore intrappolata nella sua auto

Maltempo, in Veneto e Friuli esonda il Tagliamento: una donna muore intrappolata nella sua auto

Fatti&Notizie

Salvata una donna incinta. Per tutta la giornata permane l'allerta arancione

Un’ondata di maltempo sta colpendo il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con l’esondazione del fiume Tagliamento e diffusi allagamenti tra San Michele al Tagliamento e Latisana e Lignano. Decine gli interventi svolti finora dai Vigili del fuoco: a San Michele al Tagliamento le squadre a terra hanno tratto in salvo una donna incita, bloccata all’interno della propria vettura. Criticità diffuse, informano ancora i Vigili del fuoco si registrano nella frazione di Cesarolo e nei Comuni lungo il corso del fiume per abitazioni invase dall’acqua.

A Latisana una donna è deceduta all’interno della propria auto sommersa in un sottopasso. Sono 45 gli interventi in corso, anche sul litorale veneziano, tra Jesolo, Eraclea e Caorle per danni d’acqua. In supporto alle squadre locali rinforzi dai comandi di Pordenone e Trieste, oltre a sommozzatori ed elicottero da Venezia. Via social , il presidente del Veneto, Alberto Stefani, parla di “violentissimo nubifragio” sul Veneto orientale e nel Trevigiano, con numerosi allagamenti tra Conegliano, Portogruaro, Jesolo, Bibione. Il maltempo ha anche causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Portogruaro e Trieste e forti disagi sulle linee dei treni. Permane per tutta oggi l’allerta arancione dichiarata dalla Protezione civile del Veneto e “vista anche la portata della perturbazione, raccomando di evitare gli spostamenti non necessari”, afferma Stefani.

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