Catania, aggredisce passanti vicino alla stazione: arrestato

Si è reso protagonista di un episodio di aggressione nei confronti di un gruppo di persone, nei pressi della Stazione “Catania Centrale”, ma l’uomo è stato subito individuato e arrestato dalla Polizia di Stato.

In concomitanza con l’arrivo in città di numerosi visitatori e turisti nel corso del periodo estivo, le attività di prevenzione e vigilanza sono state rafforzate nei principali punti di snodo del territorio, tra cui proprio le immediate vicinanze della Stazione, con gli agenti della Polizia Ferroviaria che pattugliano la zona per prevenire e contrastare episodi di criminalità e di illegalità.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria, l’uomo di nazionalità marocchina si sarebbe reso responsabile di rapina, percosse e minacce aggravate nei confronti di un gruppo di persone, nei pressi della fontana di Proserpina.

Durante un controllo delle aree esterne della stazione ferroviaria, l’attenzione dei poliziotti è stata richiamata dalle urla di una ragazza che inseguiva un uomo. I poliziotti sono subito intervenuti e hanno bloccato l’uomo che, secondo quanto riferito, si sarebbe impossessato con violenza di un cellulare, aggredendo e minacciando alcune persone. L’uomo è stato arrestato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.