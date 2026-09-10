Continua l'emergenza idrica ad Acate, la consigliera Tidona: servono soluzioni vere

L'emergenza idrica ad Acate non è cessata e la consigliera comunale e di Viale del Fante, Irene Tidona, ritorna alla carica auspicando soluzioni vere.

"Ringrazio sinceramente gli operatori per la maggiore rapidità delle autobotti. Ma l’emergenza non può diventare la normalità. Sono stata la prima - dice - ad attivarmi pubblicamente e a segnalare queste criticità. È documentato.

Avevo coinvolto l’onorevole Ignazio Abbate per cercare soluzioni concrete attraverso la Provincia e la Regione.

Poche ore dopo, a seguito di un incontro con Fidone e la Giunta, Iblea Acque pubblicò un comunicato che annunciava interventi ed elogiava espressamente l’Amministrazione per il lavoro svolto. È difficile non notare che, poche ore dopo la mia iniziativa, il centro della comunicazione si spostò dalle possibili collaborazioni ai meriti di Fidone e della Giunta".

E sui disagi di oggi aggiunge: "Ma per molte famiglie, da allora, la situazione non è migliorata. Secondo le segnalazioni ricevute, in diverse zone è persino peggiorata e numerosi cittadini continuano a dipendere dalle autobotti.

Su quali risultati concreti si fondavano quegli elogi? E che cosa è rimasto delle soluzioni annunciate?

Intanto, mentre l’emergenza continuava, l’Assemblea dei sindaci soci era chiamata ad affrontare anche la proposta di aumento del compenso dell’amministratore unico. La proposta sollevò un forte clamore mediatico e la votazione fu poi rinviata. Mentre gli acatesi aspettavano l’acqua, quali erano le priorità?

Rinnovo la mia piena disponibilità a collaborare con il Comune e con Iblea Acque, coinvolgendo l’onorevole Abbate, la Provincia e la Regione".

La sua proposta: "Chiedo un confronto operativo immediato su spurghi, controlli della rete e interventi strutturali. Sono pronta a mettere a disposizione il mio ruolo per trovare una soluzione vera. Perché i post possono essere smentiti dai fatti. L’acqua che manca nelle case, invece, non può essere smentita da nessuno".