Siracusa, addio ad Armando Zimmitti: una vita in vasca tra sport, passione e giovani talenti

Il mondo dello sport siracusano perde una delle sue figure più autorevoli. È morto il professor Armando Zimmitti, storico allenatore di nuoto e punto di riferimento per intere generazioni di atleti.

Per più di trent’anni ha legato il proprio nome al Circolo Canottieri Ortigia, contribuendo in maniera significativa alla crescita del nuoto a Siracusa. Dalla sua vasca sono passati numerosi giovani che, sotto la sua guida, hanno avuto l’opportunità di crescere tecnicamente e umanamente, raggiungendo risultati importanti anche sui palcoscenici nazionale e internazionale.

Zimmitti ha dedicato gran parte della propria vita allo sport, vissuto non soltanto come attività agonistica, ma soprattutto come strumento di formazione e di crescita. Prima di intraprendere la carriera di tecnico, era stato lui stesso atleta, cimentandosi in diverse discipline e maturando quell’esperienza che avrebbe poi messo a disposizione dei suoi allievi.

La sua figura resta così legata alla storia dello sport siracusano e, in particolare, del movimento natatorio cittadino. Un’eredità fatta di insegnamenti, sacrificio e passione che continuerà a vivere nelle tante persone che hanno avuto modo di conoscerlo e di essere accompagnate da lui nel proprio percorso sportivo.

Alla famiglia e a quanti gli sono stati vicini in questi anni va il cordoglio dell’intero mondo sportivo siracusano.