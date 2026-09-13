Siracusa, presidio fisso alla Borgata: la Polizia blinda Piazza Santa Lucia
Nell’ottica di contrastare con fermezza ed efficacia comportamenti improntati all’illegalità diffusa ed avendo riscontrato la necessità di un intervento incisivo alla “Borgata” e, in particolare, in Piazza Santa Lucia e nelle vie limitrofe, il Questore di Siracusa ha disposto capillari servizi di vigilanza e sicurezza che saranno disimpegnati per diversi giorni in tutto il quartiere.
Fin dal pomeriggio di ieri, i residenti della zona, che da tempo chiedono un innalzamento dei livelli di sicurezza e una presenza costante delle forze dell’ordine nel Quartiere della Borgata, hanno notato le numerose pattuglie della Polizia di Stato e la presenza in Piazza Santa Lucia dell’ufficio Mobile della Polizia di Stato che ha il precipuo compito di aumentare i livelli di sicurezza percepita e di scoraggiare ogni manifestazione di degrado urbano, illegalità e violenza.
Numerosi sono stati i cittadini che si sono avvicinati agli agenti manifestando il proprio compiacimento per la massiccia presenza in zona dei mezzi della Polizia.
Il dispositivo di sicurezza si è avvalso di personale della Polizia di Stato in servizio alle Volanti, all’Ufficio di Gabinetto e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania.
Nel complesso, nelle vie interessate dai servizi, sono state identificate 118 persone e controllati 45 mezzi.
Inoltre, tre soggetti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale e sono statti segnalati alla competente autorità amministrativa.
I controlli e i presidi della Polizia di Stato in Piazza Santa Lucia e nel Quartiere Borgata proseguiranno nei prossimi giorni e, in particolare, nelle ore serali, ove maggiormente si è riscontrata la presenza di persone italiane e straniere che bivaccano arrecando disturbo ai residenti ed ai passanti.