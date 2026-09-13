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Blatte e carenze igienico-sanitarie, chiuso un bar-pasticceria a Catania

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Blatte e carenze igienico-sanitarie, chiuso un bar-pasticceria a Catania

Blatte e carenze igienico-sanitarie, chiuso un bar-pasticceria a Catania

CronacaCatania

Blitz dei Carabinieri del Nas, in collaborazione con il personale dell’Asp, in un bar- pasticceria di Catania. Nel corso degli accertamenti, all’interno dei locali adibiti a laboratorio di produzione di dolci e gastronomia, i militari hanno riscontrato pessime condizioni igieniche, in particolare, è stata accertata la presenza diffusa di blatte, sia sui pavimenti, sia nelle adiacenze delle superfici di lavoro ed equipaggiamenti da cucina, oltre a una generale carenza nella pulizia e manutenzione degli ambienti e delle attrezzature impiegate per la preparazione degli alimenti.

Alla luce delle gravissime irregolarità rilevate e del concreto rischio per la salute dei consumatori è stato emesso un provvedimento d’urgenza di sospensione immediata dell’attività del laboratorio di produzione. Il locale rimarrà chiuso fino a quando il titolare non avrà provveduto al ripristino delle idonee condizioni igienico-sanitarie, alla completa sanificazione degli ambienti e all’eradicazione dell’infestazione tramite ditta specializzata. Al legale rappresentante dell’esercizio commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative relative alle violazioni delle normative nazionali ed europee sulla sicurezza alimentare.

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