Atletico Siracusa, 4 gol al Rosolini in allenamento

Ancora un poker di reti per l’Atletico Siracusa in allenamento congiunto. Dopo i 4 gol di Canicattini, la squadra di Roberto Regina conferma i suoi progressi, vincendo largamente a Rosolini contro una squadra (stavolta) di categoria inferiore. “I ragazzi stanno mettendo in pratica tutto ciò che finora abbiamo provato durante gli allenamenti – spiega l’allenatore aretuseo - Contro un avversario molto organizzato, ho visto buone trame di gioco, sicurezza nel giro palla e capacità di verticalizzazione. Sono molto soddisfatto perché, giorno dopo giorno, stanno trovando intesa e compattezza di gruppo. In questo test condiviso siamo riusciti spesso ad andare in verticale e questa deve essere una delle nostre caratteristiche principali. Quando abbiamo perso palla, siamo subito andati in pressione per riconquistarla. E’ l’atteggiamento giusto, quello che deve contraddistinguere le nostre prestazioni”.

In gol per l’Atletico Siracusa Magnano, doppietta di Carrabino (una delle due reti in sforbiciata) e Ruiz, capace di centrare la porta da metà campo. Il gruppo si ritroverà domani pomeriggio per l’avvio della quarta settimana di preparazione. Giovedì prossimo in programma un altro test condiviso, con il Siracusa under 19. Il 27 settembre via al campionato. Non sarà un girone semplice, con una marcata presenza di squadre catanesi. La società guidata dal presidente Enrico Abbruzzo ha allestito una compagine competitiva con l’obiettivo di lottare per la promozione.