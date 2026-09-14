Controlli alla movida di Acireale: tre denunciati e 16 multe

Dalla fuga in moto alle violazioni al Codice della strada, fino al ritrovamento di un telefono risultato provento di furto: sono diversi i risultati dei servizi coordinati svolti dai Carabinieri nel fine settimana nelle zone della movida di Acireale e Aci Castello, con il supporto della C.I.O. del XII Reggimento “Sicilia”.

In particolare, un 39enne acese notato transitare alla guida di un motociclo, non si è fermato all’alt dei militari dandosi alla fuga e compiendo alcune manovre pericolose.

Al termine di un breve inseguimento i Carabinieri sono quindi riusciti a fermarlo in sicurezza e, effettuati gli accertamenti in sinergia con la Centrale Operativa, hanno proceduto al suo deferimento in stato di libertà.

Denunciato anche un 57enne catanese, sorpreso alla guida senza patente con recidiva della condotta nel biennio, mentre, a seguito di un intervento, un 18enne acese è stato trovato in possesso di un telefono cellulare risultato provento di furto.

Sul fronte della circolazione stradale, i militari hanno identificato 82 persone e sottoposto a verifica 67 veicoli, contestando 16 violazioni al Codice della strada, relative all’omessa assicurazione, alla guida senza casco, alla mancata cintura di sicurezza e all’omessa revisione.

Nel medesimo contesto operativo, quattro persone, trovate in possesso di modiche quantità di droga sequestrate dagli operanti, sono state segnalate alla Prefettura di Catania quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà le tre persone, rispettivamente di 39, 57 e 18 anni, per “fuga pericolosa”, “guida senza patente reiterata nel biennio”, e “ricettazione”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il servizio si inserisce nel quadro dei controlli straordinari predisposti dall’Arma per rafforzare la sicurezza sul territorio, prevenire le violazioni al Codice della strada e contrastare le condotte di guida più pericolose.