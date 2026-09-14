Scontro tra barche nella laguna di Venezia: Sean Michieli morto in ospedale, Gabriella ancora dispersa

Aperto un fascicolo per omicidio nautico. La giovane coppia si era sposata lo scorso giugno ed era in attesa del primo figlio

Sean e Gabriella, elegantissimi e bellissimi, su una gondola nel giorno del loro sì: si erano giurati amore eterno appena lo scorso giugno. Invece i loro sogni si sono infranti, per un crudele scherzo del destino, mentre navigavano sempre tra le acque della laguna di Venezia. La loro piccola barca si è scontrata ieri mattina, domenica 13 settembre, con taxi acqueo nel canale di Tessera, a Venezia e l’impatto contro l’imbarcazione- molto più grande per dimensioni- è stato fatale. Non ce l’ha fatta il 26 enne Sean Michieli, pescatore di Cavallino Treporti: si è spento ieri sera all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove nel pomeriggio era stato avviato l’iter della morte cerebrale. Mentre sua moglie, Gabriella Querino, 26 anni, resta dispersa in mare da più di 24 ore.

Erano partiti alle 5 del mattino, quando era ancora buio, da Burano, dove vivevano, per andare a cercare esche, utili all’attività di Sean. Invece sono rimasti coinvolti in un incidente nautico gravissimo in laguna: Sean è stato portato in condizioni disperate in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento per il grave trauma riportato. Ma gli esiti non sono stati quelli sperati: per lui non è rimasto che avviare l’iter della morte cerebrale. Di Gabriella invece, dopo oltre 24 ore, ancora nessuna traccia, ma è stata trovata in superficie la sua borsa, vicino a dove la barca era affondata. Dentro, i documenti e i suoi effetti personali a dare la certezza che Gabriella fosse proprio a bordo del barchino nel momento della tragedia. Le ricerche della giovane sono proseguite per tutta la giornata di ieri, condotte da vigili del fuoco di Venezia, carabinieri e i sommozzatori di Vicenza del nucleo regionale. Si è levato in volo anche l’elicottero Drago per le ricognizioni dall’alto, mentre favoriti dalla bassa marea i sommozzatori e le moto d’acqua hanno battuto le zone dell’incidente fino a sera, senza successo.

Nel frattempo sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e a chiarire eventuali responsabilità. A condurre le indagini i Carabinieri coordinati dalla Procura di Venezia, mentre si attendono gli esiti dei test tossicologici sul tassista. Sotto la lente la velocità a cui viaggiavano i natanti e le condizioni di visibilità al momento dello scontro.

Sean Michieli, era un giovane pescatore di 26 anni originario di Cavallino-Treporti. Si era sposato appena tre mesi fa con Gabriella Querino, brasiliana, anche lei 26enne, in Italia da tre anni. Secondo quanto riportato dalle testate locali, ripreso dal presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, la donna era in stato di gravidanza: Sean e lei aspettavano il loro primo figlio.