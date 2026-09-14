Pozzallo, lacrime giovani e fiori bianchi per l'addio a Giorgio Manuel

Lacrime e fiori bianchi per l'ultimo saluto a Giorgio Manuel Ruta, 17 anni, morto giovedì in un incidente stradale sulla Modica-Ispica, in contrada Michelica. I funerali sono stati celebrati nella Chiesa Madre Madonna del Rosario di Pozzallo da don Salvo Bella. Gli amici hanno portato a spalla la bara dall'abitazione di Giorgio fino in chiesa, gremita di giovani con i volti rigati di lacrime. Don Salvo Bella ha ricordato la passione di Giorgio per lo studio, la musica e la vita condivisa con gli amici. All'uscita dalla chiesa, decine di palloncini bianchi sono saliti in cielo accompagnati dall'applauso della folla commossa.