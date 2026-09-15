Comiso, dieci nuovi agenti assegnati al Commissariato di Polizia

Sono arrivati al Commissariato di Polizia di Comiso 10 nuovi agenti. Lo ha annunciato il questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, " per l’implementazione dei servizi di controllo sul territorio e per integrare quelle unità che, da qualche mese, sono state trasferite all’aeroporto di Comiso per il maggior incremento di traffico e che dunque, ci ha imposto una maggiore presenza. Con questi nuovi innesti, riusciremo a organizzare la pattuglia di controllo con azioni costanti e continue per dare sicurezza ai cittadini, per garantire un efficace ed energico controllo.

"Pur non avendo mai disatteso le richieste dei cittadini e quelle di questa amministrazione – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore - oggi si rafforza ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine coadiuvate nei servizi di controllo dalla Polizia Locale. Ci fa sentire più sicuri la maggiore presenza della Polizia di Stato poichè, oltre alla sicurezza reale, infonde il vero senso di quella percepita nella città. Purtroppo, anche se appaiono meno eclatanti i fenomeni di criminalità o di altro, rispetto ad altre città, a Comiso c’è sempre un background da non sottovalutare e da controllare costantemente. Quindi al Questore e a tutti gli agenti che opereranno, va il nostro sincero ringraziamento per l’attenzione già profusa e che sarà riservata anche in futuro”.