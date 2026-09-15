Comiso: Inaugurata la nuova scuola dell'infanzia "Mazzini"

Gli interventi effettuati in questo edificio scolastico – spiega il sindaco- oltre che necessari, erano attesi da anni poiché, il terreno su cui negli anni ’70 era stata edificata la struttura, era argilloso e si delineavano già dei cedimenti come i nostri uffici avevano potuto verificare. Qualche anno fa, avevamo anche chiesto un parere tecnico esterno che ci aveva dato conferma sulla necessità di intervenire dalle fondamenta.

Tant’è che i lavori effettuati in questi ultimi anni, hanno riguardato il rifacimento dell’edificio, la ristrutturazione delle fondamenta per il consolidamento strutturale. Nello specifico, il progetto ha riguardato la demolizione pressoché totale dell’edificio preesistente ad eccezione delle opere strutturali (fondazioni, pilastri, travi e solai di copertura) con miglioramento sismico delle strutture (comprese le fondazioni costituite da plinti isolati a quote sfalsate) ai sensi delle Norme

Tecniche sulle Costruzioni 2018 (attualmente vigenti). E’ stato ricostruito secondo un progetto che, recuperando delle superfici precedentemente non utilizzate, ha consentito la realizzazione di n.° 5 aule e di una mensa con annessi servizi oltre ad un grande salone e locali per personale docente e non docente nel rispetto delle più recenti norme in materia di edilizia scolastica e di sicurezza.

La struttura è dotata di impianto di riscaldamento e condizionamento vrf, di un impianto di produzione di acqua calda sanitaria a pannelli solari, di un impianto fotovoltaico e di impianto anticendio ed è stato dimensionato per ospitare complessivamente 150 bambini. Inoltre – ancora il primo cittadino- abbiamo realizzato tre aule in più rispetto a quelle esistenti in maniera tale da poter ospitare le sezioni della scuola dell’infanzia Sant’Antonio. Nello stesso giorno dell’inizio dell’anno scolastico, abbiamo dunque riconsegnato alla cità un edificio del tutto nuovo, con tutti i comfort che richiede una scuola dell’infanzia, in una Comiso che cresce, si ristruttura, si ammoderna.