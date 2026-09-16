Zona Artigianale di Noto: aiuti in arrivo per le imprese

Giovedì 17 settembre, alle ore 18.30, nella Sala degli Specchi del Palazzo di Città di Noto, CNA Siracusa e l'Amministrazione comunale presenteranno il progetto di valorizzazione della Zona Artigianale di Noto, finanziato dalla Regione Siciliana tramite un avviso dell'Assessorato alle Attività Produttive e terranno un focus sulle prossime agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese.

L'iniziativa nasce dalla sinergia tra CNA Siracusa e il Comune di Noto e punta a rilanciare un'area produttiva strategica per l'economia cittadina, spesso penalizzata da carenze infrastrutturali che negli anni ne hanno frenato lo sviluppo. Nel corso dell'incontro, aperto a tutte le imprese del comprensorio, verranno illustrate le linee guida del progetto e le prospettive di sviluppo dell'area, con un focus sulle prossime misure di incentivo destinate alle piccole e medie imprese siciliane. Un momento di confronto diretto tra istituzioni e mondo produttivo, pensato per condividere spunti concreti e opportunità di investimento in un comparto che resta centrale per l'artigianato e la piccola impresa locale.

CNA Siracusa rinnova all'Amministrazione comunale di Noto e alla Regione Siciliana la richiesta di accompagnare il finanziamento con un percorso stabile di manutenzione e infrastrutturazione della zona artigianale, condizione indispensabile perché gli investimenti pubblici si traducano in una reale competitività per le imprese già insediate e per quelle che vorranno insediarsi nei prossimi anni.

«Investire sulla Zona Artigianale di Noto significa investire sul futuro del territorio. Le imprese hanno bisogno di infrastrutture adeguate e di certezze per programmare la crescita: un progetto che sosterremo in ogni fase, dal cantiere all'attivazione dei servizi alle imprese» dichiara il presidente di CNA Noto, Nicola Casto.

«L'avviso regionale rappresenta uno strumento importante per riqualificare aree produttive spesso penalizzate da carenze infrastrutturali - spiega il segretario territoriale di CNA Siracusa, Gianpaolo Miceli -. Nell'incontro forniremo alle imprese indicazioni operative sulle prossime misure di incentivo, così da consentire una programmazione tempestiva degli investimenti aziendali e una partecipazione consapevole ai prossimi bandi regionali».

CNA Siracusa invita quindi tutte le imprese del territorio a partecipare numerose, per contribuire con proposte e osservazioni alla definizione di un percorso di sviluppo condiviso per la Zona Artigianale di Noto.

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L'appuntamento: giovedì 17 settembre, ore 18.30, Palazzo di Città di Noto, Sala degli Specchi. Incontro aperto alla partecipazione di tutte le imprese interessate.