Ruba uno scooter nuovo e tenta la fuga: bloccato e arrestato dalla Polizia

Aveva già manomesso i cavi del quadro di accensione dello scooter e stava per riuscire nel suo intento di andare via con uno scooter nuovo di zecca. Il ladro, però, è stato notato da un passante, che ha immediatamente chiesto l’intervento della Polizia di Stato, effettuando una segnalazione su linea di emergenza e fornendo le descrizioni del malvivente.

L’uomo è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico proprio mentre armeggiava sul motociclo parcheggiato in strada, all’incrocio tra via Lazzaro e via Vittorio Emanuele. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di vari arnesi con i quali era già riuscito a forzare e spezzare il bloccasterzo del mezzo a due ruote e di un libretto di circolazione appartenente a un altro motociclo, della cui provenienza non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

Nel frattempo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il legittimo proprietario dello scooter, al quale, dopo la formalizzazione della denuncia negli uffici della Questura, è stato restituito il mezzo.

L’uomo è stato arrestato per i reati di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio con rito direttissimo.