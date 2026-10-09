Controlli antidroga ad Acireale: 21enne sorpreso con dosi di stupefacenti e contanti

Un controllo su strada dei Carabinieri ha portato alla denuncia di un 21enne, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è maturato nell’ambito delle costanti attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, volte a garantire sicurezza e legalità sul territorio nel comune di Acireale.

In particolare, una pattuglia della locale stazione, ferma in nottata all’incrocio tra via Loreto e via Cristoforo Colombo, ad un certo punto ha visto sopraggiungere un’auto.

Il conducente, alla vista dell’auto di servizio, ha effettuato un’improvvisa svolta cercando, evidentemente, di evitare il controllo da parte degli operanti.

Considerato tale atteggiamento sospetto i Carabinieri lo hanno inseguito riuscendo, nel tragitto, ad accorgersi che aveva lanciato qualcosa nei pressi di un muretto a secco. Poco più avanti, in via Loreto Balatelle, gli operanti luna volta bloccata l’autovettura in sicurezza hanno avviato le attività di verifica.

Nelle fasi dell’identificazione il conducente, un 21enne residente a Giarre, ha manifestato un forte stato di agitazione cercando in modo furtivo di nascondere qualcosa.

La perquisizione personale che è seguita ha dato modo di recuperare 4 dosi di cocaina, singolarmente termosaldate, mentre, all’interno dell’auto, è stata trovata la somma in denaro contante di 235 euro, che verosimilmente aveva ricevuto dagli acquirenti.

I militari dell’Arma, successivamente, nel luogo dove avevano visto cadere un involucro, hanno recuperato altre 21 dosi di cocaina termosaldate contenute in un pacchetto di sigarette.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre il giovane pusher, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.