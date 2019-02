Asp della Sicilia aderiscono alla giornata "Mi illumino di meno"

Anche la sanità siciliana aderisce alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che quest'anno sarà celebrata il prossimo 1 marzo con l'iniziativa 'Mi illumino di meno'. L'assessore alla Salute Ruggero Razza, richiamando una nota dell'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità che condivide anche in Sicilia lo spirito e la finalità della campagna, ha infatti invitato le Asp "ad aderire, ovviamente nei limiti derivanti dalla natura e dalle funzioni esercitate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale". La campagna di sensibilizzazione, che di anno in anno vede crescere la partecipazione di enti pubblici, associazioni ed altre organizzazioni, si concretizza attraverso lo spegnimento, alle ore 20:00 di venerdì 1 marzo e per appena 3 minuti, di tutte le luci di casa, di ufficio e di ogni luogo pubblico o privato. L'assessore alla Salute, nella sua missiva alle Asp si dice "sicuro della Vostra sensibilità rispetto al tema". La campagna di sensibilizzazione è stata ideata nel 2005 da Caterpillar e da Radio 2.