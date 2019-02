Vendeva "fumo" a Catania, passa la notte in camera di sicurezza

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il tunisino Mohsen Labidi, 54 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti nonchè recluso ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso ieri sera dagli uomini del Nucleo Operativo mentre, all’angolo tra le vie Buonafede e Giudice, piazzava le dosi di stupefacente in cambio di denaro all’acquirente di turno.

Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di marijuana e delle 20 euro incassate dalla pregressa vendita dello stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.