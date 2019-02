Autonomia, l'assessore Armao: "C'è una trattativa con lo Stato"

"C'e' un negoziato aperto con lo Stato, in parte lo abbiamo concluso, portando a casa 540 milioni di euro da investire in infrastrutture, questo e' gia' un risultato, un risultato che la Sardegna non ha invece ottenuto". Lo ha detto nell'aula dell'Ars l'assessore all'Economia, Gaetano Armao, rispondendo agli attacchi dei deputati delle opposizioni che hanno contestato l'assenza del governatore Nello Musumeci stasera in occasione del dibattito sull'autonomia differenziata. "La giunta ha preso posizione e Musumeci e' gia' intervenuto sulla questione in sede di approvazione della legge finanziaria. L'assenza del governatore - ha inoltre spiegato il vice presidente della Regione - e' dovuta al fatto che si trova impegnato in una riunione con gli allevatori e con il mondo dell'agricolutura che voi chiedete di tutelare proprio mentre in Sardegna si stanno svolgendo le contestazioni che anche in Sicilia hanno avuto refluenze. Il tema e' stato gia' evidenziato a Roma".