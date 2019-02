Ragusa, al Centro Studi Rossitto si presenta il libro "Scicli"

Il volume "Scicli. Storia, cultura e religione (secc. V-XVI)", di Salvo Micciché e Stefania Fornaro, edito da Carocci Editore, sarà presentato a Ragusa, al Centro Studi “Feliciano Rossitto”, venerdì 22 marzo alle 18.

L’iniziativa culturale è promossa dal Centro Studi “Rossitto” in collaborazione con Archeoclub d'Italia sezione di Ragusa, Centro Servizi Culturali "Emanuele Schembari", Polo Regionale di Ragusa per i siti culturali e Ondaiblea.

La conferenza sarà moderata da Giuseppe Nativo (pubblicista, scrittore). Introdurranno l'onorevole Giorgio Chessari (presidente del Centro Studi Rossitto) ed Enzo Piazzese (consigliere nazionale Archeoclub d'Italia); relazionerà sul libro e dialogherà con gli autori l'archeologo Giovanni Distefano (direttore del Polo Regionale di Ragusa per i siti culturali - Università della Calabria e Roma 2 Tor Vergata). Nel libro si possono leggere contributi di Stefania Santangelo (numismatica CNR - IBAM), Ignazio La China (storico) e Giuseppe Nativo.