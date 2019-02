Catania, al Teatro Bellini "Sintomi di felicità": iniziativa a sostegno dell'Aism

Domenica 24 febbtraio, alle 18, al Teatro Bellini di Catania, spettacolo a scopi benefici a favore della sezione catanese dell'Associazione italiana sclerosi multipla. "Sintomi di Felicità Tour 2019”, vedrà sul palco del "Bellini" il tenore Marco Voleri, che sarà accompagnato dai Solisti del Sesto armonico diretti dal Maestro Peppe Vessicchio. Con loro anche il soprano Giacinta Nicotra, mentre la voce narrante è affidata all’attore Andrea Rizzoli. “Credo che la musica sia sempre stata il mezzo più efficace per sollevare gli istinti e le emozioni che ci accomunano. – spiega il maestro Vessicchio - L’iniziativa lanciata dal tenore Marco Voleri mi è sembrata una speciale circostanza per chiedere ancora una volta a questo linguaggio di esercitare la sua capacità di unione con in aggiunta un nobilissimo obbiettivo legato alla solidarietà. Mi auguro una partecipazione numerosa di pubblico ripromettendomi, con l’intera compagnia, di offrir loro un concerto ricco di sorprendenti spunti ed emozioni”. La data del 24 Maggio è dedicata alla sezione AISM di Catania, che avrà l’opportunità di sensibilizzare i presenti raccontando l’attività sul territorio e raccogliendo autonomamente fondi. “Quest’ anno” racconta Marco Voleri “il Sintomi di felicità Tour assume una dimensione più teatrale, sia per i luoghi che ci ospiteranno (primo su tutti il Teatro Massimo Bellini), sia per il cast ed il programma musicale, che sarà incentrato sulla musica popolare ed operistica italiana. Un onore avere con noi il maestro Peppe Vessicchio, particolarmente sensibile alle tematiche a noi care da sempre”. In questi anni, grazie al Tour, la APS Sintomi di Felicità ha sostenuto altre associazioni in varie attività riguardanti persone con disabilità: tra queste cicli fisioterapici e riabilitativi per persone con SM, un corso di teatro per persone con Parkinson, l’apertura di uno sportello psicologico per parenti di persone con disabilità; recentemente è stato acquistato un monociclo da trekking per persone con disabilità, realizzato appositamente per il bilanciamento del trasportato durante percorsi su terreni impervi e scoscesi. Qualsiasi portatore di Handicap potrà, gratuitamente, richiederne il noleggio per visitare, ad esempio, la via Francigena toscana.

L’appuntamento di domenica prevede un concerto di musica lirica, da camera e tratta dal repertorio popolare. L’ingresso è gratuito e il ricavato delle donazioni andrà a sostegno delle attività di AISM, Sezione di Catania