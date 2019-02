Dolore e rabbia a Noto per Manuel e Gabriele: venerdì funerali in Cattedrale

Dolore e rabbia a Noto per la morte dei due ragazzini Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, rispettivamente di 16 e 17 anni, travolti e uccisi, nella notte tra lunedì e martedì scorso mentre transitavano a bordo di uno scooter in via Montessori. Stavano rientrando a casa poco dopo l'una dopo avere trascorsa la serata con gli amici. La Procura della Repubblica di Siracusa oltre a disporre l'autopsia sui corpi delle vittime, ha iscritto nel registro degli indagati il conducente della Golf che deve rispondere dell'accusa non solo di omissione di soccorso, dopo essere fuggito nell'immediatezza del fatto, ma di omicidio stradale. Il fratello del conducente dell'auto, deve solo rispondere di omissione di soccorso. Le salme sono attualmente sotto sequestro giudiziario e verranno restituite alla famiglia, la mattina prima dei funerali. Intanto questa mattina la giunta municipale si è riunita ed ha proclamato il lutto cittadino nel pomeriggio delle esequie. I funerali di Manuel e Gabriele, salvo imprevisti dell'ultima ora, verranno celebrati venerdì 22 novembre alle 15,30 nella Cattedrale di San Niccolò. Sarà il vescovo, Antonio Staglianò a celebrare il rito funebre congiunto. Lo stesso prelato in segno di lutto, ieri insieme alle altre autorità ecclesiastiche ed i portatori di San Corrado, aveva deciso di annullare i festeggiamenti per il Patrono.