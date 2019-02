Sicilia isolata per la cenere dell'Etna, chiusi aeroporti di Catania e Comiso

Le societa' di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso rendono noto che, a causa dell'abbondante emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l'unita' di crisi ha disposto la chiusura dello spazio aereo per entrambi gli scali, dalle ore 18. Nessun volo in partenza e in arrivo, dunque, nei due aeroporti. Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti solo dopo la prossima riunione dell'unita' di crisi. I passeggeri sono stati invitati a informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree.