I Ferragnez snobbano il Parco di Balestrate, un'area no social

Fedez e Chiara Ferragni hanno rifiutato la proposta di essere testimonial del parco giochi vietato ai social realizzato a Balestrate, in provincia di Palermo. Lo rende noto l'Associazione dei genitori balestratesi. La coppia, 're dei social', avrebbe potuto dare secondo i genitori un messaggio positivo e risalto all'iniziativa. "Siamo molto delusi e rammaricati della decisione, poteva essere l'occasione per lanciare un messaggio positivo soprattutto ai giovani. Ma non ci arrendiamo", aggiunge l'associazione, che prosegue: "Non chiedevamo soldi ma soltanto la testimonianza della famiglia social per eccellenza, per dimostrare a tutti l'importanza della vera socialita', della riscoperta dell'intimita' di certi valori. Non siamo assolutamente contro la tecnologia e neanche contro i social, ma e' ormai evidente il rischio di una degenerazione. Tra l'altro sappiamo quanto Fedez e Chiara amino la Sicilia e li avremmo accolti a braccia aperte".

Tanti ragazzi sono rimasti delusi, questo progetto ha un alto valore simbolico e sociale e ha avuto grande risonanza: "Avevamo individuato in Fedez e Ferragni la famiglia ideale per veicolare il messaggio del progetto". I bimbi avevano preparato i tesserini da socio onorario: "Eravamo convinti della bonta' del progetto perche' non chiedevamo nulla in cambio. Riteniamo che il rifiuto sia stato in realta' la scelta affrettata dello staff e chiediamo di ripensarci".

Il primo parco giochi al mondo vietato a Facebook e' l'idea di un gruppo di genitori. Stop a telefoni e chat o scattera' una multa simbolica per finanziare iniziative di solidarieta'. Una 'macchina del tempo' misurera' la durata del distacco da internet e social. Telefonini banditi, dunque, divieto di chattare, social e siti web off limits nell'area ricavata nell'atrio di una scuola elementare accessibile a tutti. Previsti alberi, pavimentazione con erbetta naturale, panchine e gazebo in legno, illuminazione a energia solare, giostre, scivoli e altalene accessibili a tutti e senza barriere architettoniche. All'ingresso un armadietto servira' a depositare telefoni, tablet e strumenti elettronici e un cronometro contera' i minuti durante i quali il visitatore sara' rimasto libero dalla tecnologia e si sara' riappropriato del proprio tempo. Una parte della pavimentazione e' riservata ai giochi di una volta per avvicinare i bambini agli anziani.