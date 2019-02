Schiaffi pure a disabile, 3 maestre sospese a Partinico

Schiaffi, calci e spinte. Minacce e punizioni erano episodi quotidiani, anche ai danni di un alunno disabile. I carabinieri della Compagnia di Partinico, in provincia di Palermo, hanno notificato a tre maestre il divieto di esercitare l'attivita' di insegnante per dodici mesi. La misura interdittiva, disposta dal gip di Palermo, su richiesta della procura, e' frutto dell'indagine avviata ad aprile 2018 a seguito della segnalazione di un genitore che aveva riscontrato delle anomalie nel comportamento del proprio figlio. Nei mesi successivi e' stato documentato che le tre donne sono state responsabili di maltrattamenti aggravati nei confronti dei loro alunni, uno dei quali affetto da disabilita'. Minacce, offese, botte e punizioni erano all'ordine del giorno. E spesso i bimbi venivano costretti a stare in uno spazio angusto e privo di illuminazione.