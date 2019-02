Marsala, "53 grammi di cocaina possono essere per uso personale"

Anche il possesso di 53 grammi di cocaina può essere per "uso personale". E' quanto ha sentenziato, accogliendo la tesi della difesa, il giudice monocratico di Marsala Matteo Giacalone, che ha assolto Giuseppe Bonafede, 38 anni, di Petrosino (Tp), dall'accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Erano stati i carabinieri, nel 2014, a fermare a Mazara del Vallo l'auto sulla quale viaggiavano Bonafede e il pregiudicato Aldo Ferro, 49 anni. Bonafede disse subito che la droga era sua ed era per uso personale. "Non basta essere fermato con un quantitativo notevole di droga per essere accusati di spaccio - dice l'avvocato Antonino Zichittella, legale di Bonafese - Occorre dimostrare la sussistenza di tale attività, che presuppone la suddivisione della droga in dosi, il possesso di un bilancino di precisione e tutto il resto".