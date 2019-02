Turismo, Modica parteciperà quest'anno a dodici fiere internazionali

Grazie all’adesione al progetto di promozione turistica, Modica sarà presente a dodici fiere internazionali per tutto l’anno 2019. "L’amministrazione comunale – hanno dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate e l’Assessore Maria Monisteri - ha voluto partecipare a questo progetto condiviso di promozione turistica, a cui hanno tra altro aderito diversi Comuni della Sicilia, con l’unico obiettivo, quello di promuovere e valorizzare l’identità culturale unitaria del vasto territorio del sud/est della Sicilia. Abbiamo valutato positivamente l’importanza del progetto che porterà la Città di Modica in giro per il mondo e in particolare, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio, Germania, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Brasile, Russia". Fino a domenica, Modica è presente alla Fiera di Monaco di Baviera.