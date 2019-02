Caltanissetta, processo Montante: udienza il 16 marzo

Udienza interlocutoria a Caltanissetta nel processo col rito abbreviato in cui è imputato Antonello Montante, l'ex presidente di Sicindustria accusato di aver organizzato una 'rete di spionaggio' grazie alla complicità di esponenti delle forze dell'ordine, per avere informazioni sulle inchieste a suo carico aperte dalla Procura nissena. Il Gup Graziella Lucarello ha preso atto della decisione della Cassazione di respingere la richiesta di rimessione del procedimento da Caltanissetta per legittimo sospetto avanzata dal difensore dell'imputato, l'avvocato Carlo Taormina, e, dopo avere varato un nuovo calendario di udienze, ha aggiornato il processo al prossimo 16 marzo.