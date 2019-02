Lentini, finisce nel carcere di Brucoli per scontare 4 anni e11 mesi

I Carabinieri della Stazione di Lentini, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena detentiva in carcere, emesso dal Tribunale di Siracusa, Giacomo Roccaforte, 40 anni, dovendo lo stesso espiare la pena di 4 anni,11 mesi e 27 giorni di reclusione, per reati contro il patrimonio, la persona e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commessi a Lentini e Carlentini tra il 2002 ed il 2018. L’arrestato, al termine delle prescritte formalità di rito veniva associato presso la casa di reclusione di Augusta- Brucoli come disposto dall’Autorità Giudiziaria.