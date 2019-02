Eolie isolate, mareggiate provocano danni a Lipari

Il maltempo che si è abbattuto da ieri sulla Sicilia ha flagellato le Eolie, dove ieri ha anche nevicato. Per il secondo giorno consecutivo i collegamenti marittimi sono interrotti a causa delle condizione meteo e del forte vento. Una violenta mareggiata ieri sera ha colpito in particolare la frazione di Canneto a Lipari: le strade sono state allagate e alcune abitazioni danneggiate dalla furia delle onde. I vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile sono dovuti intervenire anche con le ruspe per ripulire tutto il lungomare da terriccio e sabbia. Anche ad Acquacalda la violenza del mare ha raggiunto l'abitato di San Gaetano.