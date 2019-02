Collegato alla Finanziaria all' Ars, maggioranza a nuova prova di tenuta

Dopo la legge di stabilità che ha fatto emergere, ancora una volta, i precari equilibri nella coalizione di centrodestra, la maggioranza si appresta ad affrontare una nuova prova d'aula col cosiddetto "collegato". Al momento nel testo base ci sono 16 articoli con una spesa tra i 2 e i 3 milioni di euro: oggi la commissione Bilancio dell'Ars, presieduta da Riccardo Savona (Fi), fisserà a mercoledì il termine per gli emendamenti. Nel testo probabilmente confluiranno le norme contenute in un maxi-emendamento, espunte durante i lavori per la legge di stabilità, che potrebbe portare il testo base a una trentina di articoli, il doppio rispetto a quello base; poi la commissione dovrà valutare gli emendamenti che arriveranno dai deputati. Le maglie comunque sono strette. Per finanziare altre norme di spesa il governo può fare leva solo sui fondi globali appostati in bilancio, una decina di milioni di euro. "Non ci sono molte risorse, possiamo agire su norme di tipo ordinamentale", dice il presidente Savona.

C'è la norma con la quale si prevede di concedere contributi alle imprese che ricadono nelle 'zone economiche speciali (Zes)', quella per il nuovo centro direzionale della Regione che accorperà gli assessorati nell'ex sede dell'Ems a Palermo, l'istituzione del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, le disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, la riforma delle modalità di gara e dei metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia tramite il criterio del minor prezzo. Sono alcune delle norme contenute nel testo base del "collegato" all'esame della commissione Bilancio dell'Ars. Previsti anche interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali con la Regione che si fa carico dei mutui contratti dagli enti (13,2 mln di euro), un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, 10 mln di euro in materia di trasporto pubblico l'ammissione gratuita a bordo dei mezzi dell'Ast per gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai corpi dello Stato, per gli studenti universitari, gli anziani ultra sessantacinquenni e i disabili. Con una apposita norma l'assessorato regionale dell'Economia è autorizzata a stipulare polizze per la copertura assicurativa degli immobili demanio e del patrimonio della Regione e al fine della determinazione dei valori e delle garanzie assicurative potrà avvalersi di un soggetto esterno all'amministrazione per le attività di intermediazione e consulenza assicurativa scelto con procedura ad evidenza pubblica. Sul fronte del demanio marittimo viene consentito all'assessorato regionale al Territorio il rilascio di nuove concessioni sino al 31 dicembre 2020. E ancora: previsti un contributo di 360 mila euro per la Fondazione Giuseppe Whitaker, un milione in favore delle società sportive iscritte al Cip, 300 mila euro per promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell'European golf tour.