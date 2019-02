L'omicidio Boscarino a Priolo, inflitti 3 ergastoli in Corte d'Assise

I giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno condannato all'ergastolo Christian e Roberto De Simone, fratelli, 33 e 26 anni, e Davide Greco, 29 anni, tutti di Priolo (Siracusa) accusati dell'omicidio di Alessio Boscarino ammazzato a colpi di pistola, a Priolo, nella notte tra il 3 ed il 4 dicembre del 2016. I tre imputati, secondo la ricostruzione della pubblica accusa, avrebbero agito nell'ambito di un conflitto con la vittima per la gestione del traffico di droga. Nella requisitoria, i pm di Siracusa, Tommaso Pagano e Gaetano Bono, avevano chiesto la condanna dell'ergastolo solo per Christian De Simone, indicato come l'esecutore materiale del delitto, e 30 anni ciascuno per gli altri due mentre la difesa si era espressa per l'assoluzione di tutti.

(Nella foto Davide Greco, Christian De Simone e Roberto De Simone)