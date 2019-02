Pesca, boom di domande per i bandi: pronti 11 milioni di euro

Boom di domande per i bandi del Fondo europeo per gli affari marittimi e la Pesca 2014-2020. Sono oltre cinquecento i progetti presentati per partecipare ai sette avvisi predisposti dal dipartimento della Pesca dell'assessorato regionale dell'Agricoltura lo scorso agosto. A disposizione sono 11 milioni di euro ed entro un mese verranno emesse le graduatorie provvisorie dei progetti per consentirne l'avvio nel piu' breve tempo possibile. Le proposte, alcune delle quali realizzate congiuntamente dai Consorzi di pescatori e dai Comuni per la rimozione dei rifiuti marini e della plastica in mare, spaziano dall'ammodernamento dei pescherecci e degli strumenti da pesca, al miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza dei pescatori. Particolare attenzione, inoltre, e' rivolta alla salubrita' del pescato e alla diversificazione delle forme di reddito mediante attivita' complementari a quella principale della pesca (come turismo legato alla pesca sportiva, trasformazione ittica, ristorazione e attivita' pedagogiche). "E' l'inizio - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - di una nuova stagione per la pesca in Sicilia. Per troppo tempo, questo settore e' stato considerato la 'Cenerentola' delle attivita' produttive dell'Isola. Il mio governo ha voluto invertire la rotta e far diventare l'attivita' ittica un settore trainante della nostra economia: piu' addetti, piu' rispetto per l'ambiente, piu' sfruttamento compatibile delle risorse del mare. Per questo abbiamo messo in campo strumenti finanziari diversificati". "L'alta adesione ai bandi - aggiunge l'assessore alla Pesca mediterranea, Edy Bandiera - sottolinea un'importante voglia, da parte della nostra marineria, di non arrendersi e farsi piegare dalla crisi del settore di questi anni".