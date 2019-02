Con una Clio si schianta contro un muro, ragazzo morto a Caltanissetta

Un giovane di 19 anni, di Caltanissetta, Luigi Fonti, questa notte ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi in via Due Fontane. Era a bordo della sua Renault Clio, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un muretto. Nell'impatto il corpo del giovane e' stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Inutile la corsa verso l'ospedale. Sul posto e' intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.