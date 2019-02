Ex Province, Prestigiacomo (Fi) al governo: "Il tempo degli annunci è finito"

"Sull'emergenza finanziaria nella quale versano le province siciliane il governo nazionale dica in commissione Bilancio, alla Camera, dove stiamo discutendo la proposta di legge di Forza Italia a firma Germanà, cosa intende realmente fare per risolvere la drammatica situazione". Cosi', in una nota, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo. "Il tempo degli annunci estemporanei, vaghi - aggiunge - di cui leggiamo in Sicilia da parte di esponenti del governo nazionale e' abbondantemente scaduto. Le province siciliane hanno subito una intollerabile e grave disparita' di trattamento dal punto di vista dei tagli finanziari rispetto alle altre regioni d'Italia che si ripercuotono pesantemente sulla fruizione di servizi essenziali costituzionalmente rilevanti. Scuole cadenti e senza riscaldamento e strade dissestate. Forza Italia non arretrera' di un solo millimetro su questo tema e chiediamo con forza che l'esecutivo e la sua maggioranza si pronuncino al piu' presto per scongiurare vere e proprie sollevazioni popolari".