Rapina tabaccheria in via Roma, sedicenne arrestato a Palermo

Arrestato dalla polizia di Stato il rapinatore di una tabaccheria di via Roma, a Palermo. Si tratta di un sedicenne bloccato da una pattuglia della sezione Investigativa del commissariato Oreto-stazione. I poliziotti, giunti all'altezza di piazzetta La Messinese, non distante dalla Stazione Centrale, in una via Roma molto trafficata di veicoli, sono stati colpiti da due giovanissimi che uscivano di gran fretta da una tabaccheria. Ne e' seguito un inseguimento fino in via Parrocchia dei Tartari, dove e' stato raggiunto il ragazzo. Successivamente avrebbero appreso che i due giovani, pochi minuti prima, dopo avere indossato scaldacollo ed essersi divisi i ruoli, avevano di rapinare l'esercizio commerciale: una volta dentro con decisione avevano manifestato le loro intenzioni, gridando al proprietario che si trattava di una rapina; i due, uno ad agire e l'altro a far da palo, avevano, pero', dovuto fronteggiare l'inattesa reazione dei proprietari che, a loro volta, con urla, avevano chiesto aiuto e lanciato l'allarme, cosi' da indurre i rapinatori di battere in ritirata; nel frattempo erano sopraggiunti gli agenti. Indagini sono in corso per risalire al complice della tentata rapina.