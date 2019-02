Università di Palermo, un'aula Magna intitolata ad Antonino Buttitta

Intitolata l'aula magna dell'Edificio 12 del Campus di viale delle Scienze, la Scuola delle Scienze umane e del Patrimonio culturale di Palermo, al professore Antonino Buttitta. "Ho fatto subito mia la proposta - ha commentato il rettore dell'universita' Fabrizio Micari - senza dubbio la sua spiccata personalita', i cui tratti fondamentali si riassumo nella grandissima capacita' di studioso, nella sua forza e nel suo carisma, ha determinato la vita della Facolta' di Lettere. La sua figura illustre rafforza l'identita' del nostro Ateneo che trae il suo orgoglio proprio da quelle persone straordinarie che ne hanno fatto la storia, con i loro studi e con le loro idee". In questi ultimi anni - ha continuato - sentiamo molto spesso parlare di Terza Missione, l'insieme delle attivita' con le quali le universita' entrano in interazione diretta con la societa' affiancando le tradizionali missioni di didattica e ricerca. Possiamo dire che Buttitta l'aveva scoperto gia' molto tempo fa, incarnando perfettamente il dovere dell'universita' di impegnarsi per la crescita della societa', portando avanti idee e conoscenza con il carattere fiero e leale che lui possedeva, aprendosi il piu' possibile verso l'esterno e non chiudendosi dentro le proprie mura".

Antonino Buttitta e' stato fino al 2005 professore ordinario di Antropologia culturale alla Facolta' di Lettere e Filosofia dell'universita' di Palermo, di cui e' stato Preside dal 1979 al 1992. E' stato direttore del Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici. E' stato Presidente del Corso di Laurea in Beni demoetnoantropologici e della laurea specialistica in Antropologia Culturale ed Etnologia. Ha fondato "Uomo & Cultura. Rivista di studi antropologici" (Palermo, Flaccovio); "Nuove effemeridi. Rassegna trimestrale di cultura". (Palermo, Edizioni Guida); "Archivio Antropologico Mediterraneo" (Palermo, Sellerio) e "Thalassa" (Milano, Bretschneider). Ha diretto la rivista "La Sicilia" (Palermo, Flaccovio). Ha diretto le collane "Nuovo Prisma", "Tutto e subito", "Quaderni di poesia" per la casa editrice Sellerio. E' stato presidente della Societa' Italiana di Studi Semiotici e segretario Generale della International Association for Semiotic Studies. Presidente della Scuola internazionale di Scienze umane e del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani. Si e' occupato attivamente di museografia entroantropologica e ha coordinato il Censimento dei Beni etnoantropologici della Sicilia, collaborando all'istituzione di diverse strutture museali tra cui il Museo internazionale delle Marionette "Mario Pasqualino" di Palermo, il Museo etnoantropologico della Valle del Belice di Gibellina, il Museo della Vita e del Lavoro contadino di Campobello di Mazara, il Museo del Sale nella Salina Culcasi di Paceco. E' stato Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema, sede di Palermo, fino al 2013.