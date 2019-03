Signora insospettabile arrestata a Pozzallo con un chilo di cocaina

Sequestrato dalla Guardia di finanza di Pozzallo oltre un chilo di cocaina purissima. I militari della Tenenza hanno individuato una serie di possibili luoghi sospetti, ritenuti probabili punti di deposito di sostanze stupefacenti. In particolare, i finanzieri hanno posto l'attenzione su una serie di abitazioni di Ispica, nei pressi della principale arteria stradale del paesino ibleo, dove nei giorni scorsi erano stati notati strani movimenti. I sopralluoghi e gli appostamenti eseguiti nelle immediate vicinanze di uno di questi immobili, hanno confermato le ipotesi degli investigatori atteso che l'occupante della casa, una signora ispicese incensurata, A. A., 40 anni, ha manifestato un atteggiamento alquanto sospetto. Spesso, infatti, la donna, senza un apparente fondato motivo sostava all'esterno dell'abitazione con fare nervoso. E' scattato cosi' il controllo in casa e nella camera da letto, in un pacco contenuto in una busta regalo, c'era un chilo e 200 grammi di cocaina che avrebbe fruttato oltre 100 mila euro. Disposti gli arresti domiciliari per la donna.