Nascondeva il fucile rubato in frigorifero:pregiudicato preso a Vittoria

La Polizia di Stato - Squadra Mobile e Commissariato di Vittoria – ha tratto in arresto il pregiudicato Franco Scarcella, 44 anni, per detenzione d’arma rubata e munizioni di diverso genere.

Grazie alle continue e costanti attività info investigative condotte dagli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria è stato appreso che Scarcella potesse detenere armi presso la sua abitazione, pertanto gli investigatori procedevano ad una rapida attività d’indagine.

Già dalle prime ore del mattino, gli uomini della Polizia di Stato si appostavano nei pressi dell’abitazione sita a Vittoria all’interno di un’azienda agricola e dopo pochi minuti veniva individuato l’odierno arrestato uscire da casa.

Unitamente alle Unità Cinofile si procedeva alla perquisizione e proprio grazie all’aiuto del cane poliziotto “SOAN”, dopo un accurato controllo, venivano rinvenute alcune munizioni. Dopo il rinvenimento delle munizioni la perquisizione proseguiva fino a quando non è stato rivenuto il fucile all’interno di un frigorifero.

Altre munizioni sono poi state rivenute dagli uomini della Polizia di Stato che hanno effettuato un controllo capillare dell’abitazione e di un caseggiato rurale presente nell’azienda agricola.

Da un controllo effettuato sull’arma è emerso che la stessa fosse stata rubata a Vittoria da un’abitazione privata, pertanto oltre alla detenzione di arma l’arrestato risponderà anche di ricettazione.

Indagini in corso della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria per verificare come mai l’arrestato avesse la necessità di detenere un’arma rubata pronta all’uso.

“La Polizia di Stato continua l’attività di contrasto ad ogni tipologia di reato, controllando il territorio in modo capillare al fine di sottrarre armi da sparo di spiccata potenzialità offensiva”.