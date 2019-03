Catania, arrestato un fabbro: nella sua officina aveva un chilo di marijuana

Un fabbro di 57 anni e' stato arrestato a Catania dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Bloccato ed identificato dagli agenti in una zona del quartiere San Cristoforo dove avevano notato una attivita' di spaccio, Sebastiano Mangano ha accompagnato i poliziotti nella sua officina, dove aveva nascosto circa un chilo di marijuana. Mangano e' stato posto agli arresi domiciliari in attesa del processo per direttissima.