Commise una rapina a Siracusa nel 2016: dovrà scontare 3 anni di carcere

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno eseguito un ordine per la carcerazione, in regime di arresti domiciliari, nei confronti di Antonio Sigona, 31 anni, siracusano.

L’uomo deve espiare la pena di un anno, tre mesi e venti giorni di reclusione poiché ritenuto responsabile dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (dal 2004 al 2011) e di incendio compiuto il 21 giugno del 2008.

La polizia ha eseguito un altro ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, nei confronti di Carmelo Innorcia, 46 anni, nato a Biberach (Germania), in atto agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di rapina, commesso a Siracusa il 29 febbraio del 2016 e deve scontare la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione.

Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Cavadonna per espiare la pena.